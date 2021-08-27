"Ночь в кино" и конный фестиваль: афиша на выходные в Москве

Где весело и с пользой провести время

Впереди - последние летние выходные! Как их провести и что выбрать? Всю ночь напролет смотреть кино или наслаждаться итальянской классикой, а, может быть, ставить собственные спортивные рекорды! Или открывать новый театральный сезон вместе с легендарным "Ленкомом".

Этот из года в год - самый волнующий день! Долгожданная встреча в день открытия 95-го сезона! И планов, как водится, не счесть. Ставить в театре будут известные режиссеры.

"В этом сезоне будет тоже наш совершенно прелестный режиссер, который уже подарил нам две премьеры. Это Александр Морфов. Таким образом, в этом сезоне мы должны сделать три новых спектакля", - рассказал директор театра "Ленком" Марка Захарова Марк Варшавер.

Впрочем, многие еще до сбора труппы встретились на репетиции - сезон сегодня открывают нашумевшей премьерой. Легендарный спектакль "Поминальная молитва" играет уже другое поколение актеров.

Акция "Ночь кино" на этот раз офлайн. Откроют её в кинотеатре "Художественный" большим киноконцертом. А увидеть фильмы можно не только в кинотеатрах, но и в музеях, библиотеках и даже под открытым небом - на арке парка Горького, или на Даниловском рынке.

"Как москвичи знают, открылся Северный Речной вокзал, потрясающее место. И вот на крыше этого вокзала мы открываем свой кинотеатр, небольшой кинотеатр, где покажем фильм "Волга-Волга", - рассказала генеральный директор "Московского кино" Наталья Мокрицкая.

Покажут не только старое любимое кино, но и недавние премьеры, фильмы Берлинского, Венецианского кинофестивалей и даже сериалы.

Интерьеры старинной усадьбы располагают к классической музыке. Московский камерный хор на этой неделе открывает 50-ый - юбилейный сезон. Фестивалем "Итальянские эпизоды". И звучать будут не только неаполитанские песни. Участвуют в фестивале и солисты самого "Минин-хора", и приглашенные - из Большого театра и Новой оперы.

На одной из самых высоких точек в Европе все чувства действительно обостряются. А известный фитнес-блогер Яна Логвина проводит тренировку в рамках проекта "Спортивные выходные".

"Мы стремительно развиваемся, готовим для участников модные локации со звездными гостями, впереди много нового. Приглашаем всех желающих в 15 парков Москвы, каждую субботу и воскресение в 10 и 14 часов, мы проводим тренировки по популярным направлениям - это йога, функциональный тренинг, дэнс-микс", - сообщила руководитель проекта Людмила Парфенова.

А в Подмосковье - Международный конный фестиваль. Там соревнования по конкуру, а также показательные выступления по вестерну, джигитовке, выездке. И захватывающий рыцарский турнир, на котором сразятся команды из Канады, России и других европейских стран.

Но отправляясь на встречу с искусством или спортивными рекордами, не стоит, забывать и о ковид-безопасности. На многие мероприятия нужна регистрация, на некоторые можно попасть только с QR-кодом и везде надо помнить о масках и социальной дистанции.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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