Телеведущий Евгений Попов рассказал о новом этапе реставрации Храма Покрова в Филях

Восстановление храма займет порядка трех лет

Спасение Храма Покрова в Филях – яркий пример результативности общих усилий. Об этом заявил телеведущий Евгений Попов.

Сейчас завершается проверка и согласование проектно-сметной документации реставрационных работ. На их проведение власти столицы выделили 360 миллионов рублей.

По словам журналиста, в защиту исторического памятника поступило более двух тысяч подписей. "Для москвичей этот вопрос действительно очень важен. Его решение объединило историков, прихожан церкви, обычных жителей района", - отметил Евгений Попов.

Как ожидается, восстановление храма займет порядка трех лет. Все работы будут вестись под контролем Мосгорнаследия. Также ход реставрации проконтролирует Евгений Попов вместе с жителями.

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