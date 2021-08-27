Опубликовано видео падения Су-24 под Пермью

Момент крушения засняли очевидцы

Взрыв и клубы дыма попали в объектив видеокамеры в момент крушения бомбардировщика Су-24 под Пермью. Видео аварии самолета появилось в сети.

Как сообщили ранее в пресс-службе Центрального военного округа, фронтовой бомбардировщик Су-24 выполнял перелет на авиапредприятие для планового ремонта, без боекомплекта. Разрушений на земле, на месте падения самолета нет.

По данным ЦВО, самолет упал в лесистой местности, в 95 километрах от Перми. Двое летчиков катапультировались. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, передает РИА Новости.

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