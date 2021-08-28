Названа причина крупного пожара на набережной в Сочи

По предварительным данным, это неосторожное обращение с огнём

Огромные языки пламени и огненное зарево над пляжем. В Сочи в кафе на центральной набережной произошёл крупный пожар, сообщает "ТВ Центр".

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы поздно вечером. На место тут же прибыли сотрудники местного отряда МЧС. Возгорание тушили десятки спасателей. Через несколько часов его удалось ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Рассматриваются и другие версии.

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