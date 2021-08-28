В России стартовала технологическая олимпиада Junior

Для учащихся 5-7 классов

По всей стране стартовала регистрация участников национальной технологической олимпиады Junior. Она проходит под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей".

О предстоящих соревнованиях рассказали на пресс-конференции в подмосковном Красногорске. Участвуют школьники с пятого по седьмой классы. За два года проект объединил более 50 тысяч учеников. Среди главных задач мероприятия - заинтересовать детей наукой и техникой. Финалы олимпиады пройдут в восьми российских городах, сообщает "ТВ Центр".

"Каждый финал - это уникальное явление, потому что на нём соревнуются ребята из 5 - 7 классов, которые на наших глазах из обычных школьников, которые балуются на переменах, которые дергают своих соседок по парте за косички, они превращаются в исследователей, в изобретателей в одну секунду. Это ребята, которые не только соревнуются друг с другом, они сами объединяются в команды", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

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