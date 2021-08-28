Ресин посетил строящийся храм в районе Марьино

Он рассчитан на 500 прихожан

На юго-востоке Москвы в районе Марьино возводят храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Площадку в субботу посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Большое каменное здание рассчитано на 500 прихожан. Его выполнят в традициях новгородской и псковской архитектуры. Сейчас ведутся работы по сооружению фундамента. Церковь возводится в живописном районе вблизи природного заказника и реки.

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