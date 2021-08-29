Российские партии представили свои предвыборные программы

Предвыборная агитация набирает обороты

Всё меньше времени остается до одного из главных политических событий года - выборов в Государственную думу. Они, напомним, продлятся три дня, будут как очными, так и удаленными, в ряде регионов возможно электронное голосование, в Москве на него уже записалось более миллиона человек, а самое главное - станут, судя по всему, одними из самых конкурентных за всю новейшую историю - по данным ЦИК, на выборах 2021 года конкурс составляет более 13 человек на мандат. Сейчас в разгаре предвыборная кампания.

Огромный зал столичного Экспоцентра едва вмещает слетевшихся со всей страны делегатов. 400 кандидатов в Госдуму, отобранных ещё в июне по итогам праймериз от партии "Единая Россия", в таком составе встречаются впервые. Больше половины среди присутствующих на съезде - новички как в партии, так и вообще в политике, но только не в своей сфере, интересы которой они идут отстаивать в новом созыве российского парламента.

"Есть проблемы в наших регионах: в отрасли развития животноводства молочного направления, изношенности электрических сетей. Надо обратить внимание на качество питьевой воды. Но сейчас мы вполне успешные в области производства зерна и мяса. Мы производим продукцию в таких объемах производства, что хватает и самим, и ещё продаем по всему миру", - рассказал глава фермерского хозяйства из Курской области Петр Чепурин.

И ведь кому как не таким кандидатам виднее, что важнее сейчас для развития страны? И таких людей в обновленном составе "Единой России" много. Их предложения в каждой конкретной области и составляют все вместе большую программу партии - программу, которая, кстати, по совету президента писалась с учетом мнения граждан страны. Не раз на своих встречах с представителями партии он подчеркивал необходимость диалога. Только так можно услышать людей, понять их проблемы, включив затем предложения граждан в предвыборную программу партии, неспроста названную "народной". Ведь, по сути, её соавторами стали жители всех регионов страны. Не остался в стороне и сам глава государства.

"Также считаю необходимым, как действующий глава Российского государства и как гражданин России, как я уже сказал, внести свои предложения и отдельно затронуть вопросы, важные для устойчивого, стабильного развития страны, для её суверенитета, для безопасности наших граждан", - сказал Путин.

По словам президента, программа "Единой России" построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и качества жизни. А потому среди её приоритетных задач должна быть забота о благосостоянии всех социально незащищенных групп населения.

"Сейчас наша экономика восстанавливается. Благодаря этому мы можем в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства: детей, многодетные семьи, пенсионеров", - отметил Путин.

Восстановление экономики во многом заслуга уходящего созыва. Именно благодаря позиции парламента, работавшего в тесной связке с правительством и президентом, были приняты необходимые законы, которые в том числе позволили повысить рост доходов бюджета. А это позволяет осуществить колоссальные по своим объемам социальные выплаты, в первую очередь, пенсионерам.

"Подчеркну: выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам – и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД, и по линии других ведомств", - сказал Путин.

В рамках ещё одной президентской инициативы поддержку получат и военные. Размер единовременной выплаты для них - 15 тысяч рублей, вне зависимости от количества звезд на погонах. Деньги получат и курсанты военных училищ. По оценкам экспертов, на все выплаты, в общей сложности, уйдет порядка 500 миллиардов рублей. Причём деньги выделят из текущих доходов бюджета, а не из ФНБ. Впрочем, вкладываться сейчас, по мнению главы государства, необходимо и в развитие отраслей экономики. В приоритете траты на масштабные проекты по развитию целых регионов, таких как Арктика и Дальний Восток, строительство автомобильных трасс и железнодорожных скоростных магистралей, модернизация системы здравоохранения. Перезагрузку последней, к слову, поручено разработать самому знаменитому практикующему врачу и руководителю крупнейшего ковидного госпиталя страны Денису Проценко. Особое внимание будет уделено и такой важной теме, как аварийное жилье.

Нужно запустить новую программу – полностью согласен с предложением на этот счёт "Единой России" – программу, по которой будет расселено жильё, признанное таковым, аварийным, на 1 января 2021 года. И в качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета", - отметил Путин.

Вспомнив недавний инцидент, когда деньги, направленные на социальную поддержку семей с детьми, были списаны банками в счёт долгов по кредитам, Владимир Путин поднял ещё один важный вопрос.

"Предлагаю закрепить в законодательстве требования о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это нужно задним числом, то есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги", - сказал Путин.

Ну а краеугольным камнем в единой народной программе, по мнению главы государства, должна стать единая национальная идея.

"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути, и должна быть вот этим образом будущего России", - отметил Путин.

Чтобы проконтролировать ход реализации программы, один из пятерки федерального списка партии Сергей Шойгу предложил кандидатам ежегодно проводить большую конференцию по итогам реализации их предвыборных инициатив. По мнению министра обороны, это поможет не допустить возвращения в 90-е, когда в стране было множество всяких партий и программ, выполнять которые никто не торопился.

"Все они, естественно, были о хорошем, все они были, естественно, о том, как нашу жизнь сделать лучше. Но после 91-го пришел 93-й, после 93-го были залоговые аукционы, были программы всеобщей приватизации, после 93-го начались события на Кавказе, когда сюда слетелось все бандитское сообщество со всего мира", - рассказал Шойгу.

Активную борьбу за избирателей на этой неделе развернули и другие думские фракции. Посреди главной столичной улицы красные баннеры и флаги с символикой КПРФ. Здесь на Тверской под самыми окнами столичной мэрии её бессменный лидер решил провести презентацию своего избирательного актива. Приоритеты в программе развития страны с точки зрения Геннадия Зюганова: новая индустриализация, глобальная модернизация сельского хозяйства, трехкратное увеличение ассигнований в науку и налоговая реформа. Она, к слову, у коммунистов уже готова.

"Только у нас олигархи не платят по прогрессивной шкале налоги, только у нас! Везде платят! В Америке, в Китае, в Бразилии. Только у нас не желают платить!" – сказал Зюганов.

Эсеры в своей предвыборной программе сконцентрировались на законопроекте о так называемом "Базовом" доходе, гарантированном всем жителям страны просто по факту их гражданства. Деньги на реализацию предлагают взять в том числе из Фонда национального благосостояния.

"Это наше ноу-хау. Мы абсолютно убеждены, что иными путями решить задачу, которую ставит президент по ликвидации бедности или хотя бы уменьшению ее в два раза, не решить без справедливого базового дохода", - рассказал председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов.

Забота о подрастающем поколении - важная составляющая предвыборной программы партии либерал-демократов. Чтобы донести её суть до молодого электората, лидер ЛДПР сменил трибуну на стримы в популярной соцсети.

Судя по всему, ставка на молодежь оказалась одной из выигрышных в этой предвыборной гонке. Среди лидеров всех партийных списков, по последнему из опросов, Владимир Жириновский на первом месте по узнаваемости у избирателей. Ещё одна из популярных тем в программах на грядущие выборы - борьба за экологию. Свою программу вокруг неё, как водится, выстраивают "Зелёные", пригласившие в свои ряды звезду и ярого защитника Байкала. Сергей Зверев - он же теперь кандидат от партии по Бурятскому одномандатному округу - на этой неделе продолжил своё экотурне по Сибири. В этот раз оказался в шоке от свалок Минусинска.

"Вы где живёте? На Марсе, на Юпитере? Вообще не владеете информацией. Дело в том, что я - это голос народа. Народ меня сподвиг, чтобы я баллотировался в депутаты", - сказал он.

Едва ли не в буквальном смысле "топить" за экологию теперь стало и "Яблоко". Вместе с активистами его лидер Николай Рыбаков в этот четверг расчищал берега Волги от мусора, который оставляют после себя нерадивые отдыхающие.

А вот и номер один московского крыла Российской Партии Свободы и Справедливости Виктория Миронова выдвинулась на борьбу за зеленые лёгкие города и против вандализма на клумбах городских садоводов. В этом дворе в Лосиноостровском районе столицы злоумышленники повадились выкапывать гортензии.

"Практически все цветоводы становятся жертвой вандализма, когда люди проходят мимо, считают, что это ничейное и увозят к себе на дачу. Много очень приходит жалоб. Я считаю, что город Москва может решить эту проблему путем установки видеокамер, чтобы мы могли отследить, кто занимается воровством растений и привлекать к ответственности", - сказала Виктория Миронова.

Не обошлось в предвыборной гонке и без старых-добрых агиттехнологий, с той лишь разницей, что с голубых экранов они теперь переселились на просторы интернета.

Предвыборная агитация партий завершится в ноль часов 17 сентября, и она пока ещё только набирает обороты. Сами выборы впервые за историю их проведения будут длится 3 дня – 17,18 и 19 сентября и, судя по накалу страстей, который уже царит среди кандидатов, станут главным политическим экшеном этого года.

Татьяна Сидорова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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