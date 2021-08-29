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На юг США надвигается сильнейший за полтора века ураган

10:17
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

В штате Луизиана эвакуируют жителей

Пробки на дорогах, очереди на заправках, заколоченные витрины магазинов... Мощный ураган "Ида" готов ударить по юго-восточному побережью США.

Он затронет несколько штатов, в том числе Луизиану с городом Новый Орлеан. "Ида" обрушится на него со всей силой через 16 лет после шторма "Катрина", который практически стёр город с лица земли. Тогда погибли 1800 человек. По прогнозам, "Ида" для Луизианы станет сильнейшим ураганом за последние 150 лет. Сейчас в штате эвакуируют жителей. Российское посольство обратилось с призывом к нашим соотечественникам, которые могут оказаться в зоне бедствия, проявлять осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

"Ида" идёт со стороны Кубы, и ещё только набирает силу. Поэтому ущерб незначительный. В Мексиканском заливе свернули добычу нефти. А на побережье самой Мексики сейчас свирепствует ещё один ураган - "Нора".

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