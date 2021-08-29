Ученые определили новый класс потенциально обитаемых планет

Они совсем не похожи на Землю

Зарождение жизни возможно на планетах, которые сильно отличаются от Земли. К такому выводу пришли британские учёные. Они определили новый класс планет, на которых могут обитать микроорганизмы. Температура на поверхности таких небесных тел может достигать двухсот градусов Цельсия. Однако их атмосфера богата водородом и они покрыты океанами.

Горячие, полностью покрытые океаном планеты с атмосферой, богатой водородом, - на них возможна жизнь другого типа. Их проще открывать и исследовать. Коллектив авторов во главе Никку Мадхусудханом, специалистом по астрофизике Института астрономии Кембриджского университета, предположили, что проявление жизни за пределами Солнечной системы можно искать не только на тех экзопланетах, которые похожи на Землю, но и на тех, которые сильно от нее отличаются.

В поисках возможной жизни астрономы решили обратиться не к похожи мирам (их в Солнечной системе не нашли), а к экзопланетам - только за последние годы их насчитывается более 4-х с половиной тысяч. Их большие размеры существенно облегчают изучение, а наличие воды указывает на возможное присутствие жизни. Астрономы традиционно изучают экзопланеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля, находящиеся в зоне обитания своей материнской звезды — так называемой зоне Златовласки.

"Экзопланета океанического класса может находиться так близко к своей звезде, что температура атмосферы может достигать 200 градусов по Цельсию. А дальняя граница “зоны Златовласки” может отодвигаться максимально далеко, поскольку комфортная температура будет поддерживаться благодаря парниковому эффекту", - пишут авторы исследования.

Ученые рассмотрели другой пример: экзопланету у красного карлика K2-18, находящегося на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли. Эта планета обращается вокруг звезды за 33 дня и содержит воду в атмосфере.

"Почему именно сейчас так активизировались астрономы в этом направлении? Потому что в ближайшие месяцы мы ожидаем запуск в космос нового великолепного телескопа, который будет способен найти признаки жизни в инфракрасном диапазоне - именно там, где молекулы светят. Ну а некоторые молекулы действительно биомаркеры, то есть говорят о присутствии жизни. Именно поэтому сегодня астрономы пытаются расширить диапазон возможных наблюдений", - рассуждает астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.

Планеты с океаническими мирами ученые предложили выделить в отдельный класс. И пришли к выводу, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать микробную жизнь. Аналогичную той, что встречается в водных средах Земли. Ученые предполагают провести наблюдения за 11-ю наиболее перспективными экзопланетами из разряда "водородоокеанов". Новейший телескоп James Webb планируют запустить уже в ноябре.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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