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Почти 250 тысяч гектаров леса горит сейчас в России

14:44
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

На их тушение брошены все силы

В российских регионах борются с природными пожарами. В огне около 240 тысяч гектаров леса.

В Якутии, где по-прежнему самая сложная ситуация, за неделю площадь возгораний удалось сократить почти в четыре раза. В тушении задействованы более 800 человек, работает авиация. От огня удалось отстоять все населённые пункты.

В Мордовии горит заповедник. Уничтожено почти шесть тысяч гектаров леса. Пламя достигло соседней Нижегородской области.

Крупный пожар потушили в Оренбургской области. Там загорелся лес рядом с железнодорожными путями и газовым заводом. Сейчас угрозы объектам инфраструктуры и населению нет.

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Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
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