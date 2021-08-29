Почти 250 тысяч гектаров леса горит сейчас в России

На их тушение брошены все силы

В российских регионах борются с природными пожарами. В огне около 240 тысяч гектаров леса.

В Якутии, где по-прежнему самая сложная ситуация, за неделю площадь возгораний удалось сократить почти в четыре раза. В тушении задействованы более 800 человек, работает авиация. От огня удалось отстоять все населённые пункты.

В Мордовии горит заповедник. Уничтожено почти шесть тысяч гектаров леса. Пламя достигло соседней Нижегородской области.

Крупный пожар потушили в Оренбургской области. Там загорелся лес рядом с железнодорожными путями и газовым заводом. Сейчас угрозы объектам инфраструктуры и населению нет.

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