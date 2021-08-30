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В Милане сгорел высотный дом (видео)

08:41
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Обошлось без пострадавших

В Милане пожар уничтожил 15-этажный жилой дом. С огнём спасатели боролись несколько часов. В результате возгорания густой дым окутал весь микрорайон. А сама высотка была похожа на горящий факел, сообщает "ТВ Центр".

В доме проживали около 70 семей. Всех эвакуировали и сейчас они находятся в гостиницах. По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели сообщили, что возгорание началось на одном из верхних этажей.

Причины пожара устанавливают. Уже известно, что угрозы обрушения здания нет.

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