Вышедшая из берегов река топит деревни в Бурятии

В зоне риска оказался и Улан-Удэ

В Бурятии - сильнейший паводок за почти 30 лет. В результате розлива реки Селенги оказались подтоплены десятки домов и приусадебных участков в одном из посёлков республики. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей и доставляют продукты. Но уровень воды продолжает расти.

В комнате проваливается дощатый пол. Пробираться приходится очень осторожно. Чтобы не упасть в подвал, который теперь и не видно. Дом Людмилы, как и соседей в поселке Наушки, с каждым часом все сильнее уходит под воду. Вышедшая из берегов Сленга затопила более 60 хозяйств. В буквальном смысле тонут и деревни ниже по течению - Усть Кяхта и Хоронхой. Виной всему - проливные дожди в Монголии, из-за которых, уровень воды в реках Бурятии, вырос выше критических отметок.

В Наушках идет эвакуация. Уже вывезли стариков, инвалидов, детей. Всего более 70 человек. Для подтопленцев приготовили центр временного размещения. Но большинство жителей предпочло перебраться к родственникам. Несколько человек уезжать отказались. Опасаются мародеров. Говорят, в предыдущие годы воры забирали все, что бросили хозяева. Даже пластиковые окна выламывали.

То, что уровень реки растет, люди, конечно, видели. Но уезжать не спешили. Хотя половодье в этих местах явление привычное, такого мощного паводка никто не ждал. Последний раз дома в деревне ушли под воду почти по самые крыши в 1993 году. С тех пор ничего подобного не случалось. Многие думали - пронесет и на этот раз. И поэтому просто не успели собрать вещи.

В затопленные поселки направлены отряды поисково-спасательных служб. Сотрудники МЧС и волонтеры на лодках доставляют тем, кто остался, продукты и воду. В ближайшие дни приедут и врачи. Вакцинировать людей от гепатита А. Власти обещают выплатить компенсации за утраченное имущество. От 10 до 100 тысяч рублей. В зависимости от характера ущерба домам.

Сколько домашних животных смыло наводнением и каковы потери урожая, сейчас подсчитать невозможно. Но в администрации Бурятии заявили, что и этот ущерб возместят. Самое главное, как только схлынет вода, до наступления холодов, просушить все дома. Для этого уже приготовлены специальные тепловые пушки. Проблема сейчас только в том, что уровень Селенги не падает. А, наоборот, растет и угрожает подтопить столицу республики Улан Удэ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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