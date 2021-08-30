ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вышедшая из берегов река топит деревни в Бурятии

11:42
  • понедельник
  • 30 августа 2021

В зоне риска оказался и Улан-Удэ

В Бурятии - сильнейший паводок за почти 30 лет. В результате розлива реки Селенги оказались подтоплены десятки домов и приусадебных участков в одном из посёлков республики. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей и доставляют продукты. Но уровень воды продолжает расти.

В комнате проваливается дощатый пол. Пробираться приходится очень осторожно. Чтобы не упасть в подвал, который теперь и не видно. Дом Людмилы, как и соседей в поселке Наушки, с каждым часом все сильнее уходит под воду. Вышедшая из берегов Сленга затопила более 60 хозяйств. В буквальном смысле тонут и деревни ниже по течению - Усть Кяхта и Хоронхой. Виной всему - проливные дожди в Монголии, из-за которых, уровень воды в реках Бурятии, вырос выше критических отметок.

В Наушках идет эвакуация. Уже вывезли стариков, инвалидов, детей. Всего более 70 человек. Для подтопленцев приготовили центр временного размещения. Но большинство жителей предпочло перебраться к родственникам. Несколько человек уезжать отказались. Опасаются мародеров. Говорят, в предыдущие годы воры забирали все, что бросили хозяева. Даже пластиковые окна выламывали.

То, что уровень реки растет, люди, конечно, видели. Но уезжать не спешили. Хотя половодье в этих местах явление привычное, такого мощного паводка никто не ждал. Последний раз дома в деревне ушли под воду почти по самые крыши в 1993 году. С тех пор ничего подобного не случалось. Многие думали - пронесет и на этот раз. И поэтому просто не успели собрать вещи.

В затопленные поселки направлены отряды поисково-спасательных служб. Сотрудники МЧС и волонтеры на лодках доставляют тем, кто остался, продукты и воду. В ближайшие дни приедут и врачи. Вакцинировать людей от гепатита А. Власти обещают выплатить компенсации за утраченное имущество. От 10 до 100 тысяч рублей. В зависимости от характера ущерба домам.

Сколько домашних животных смыло наводнением и каковы потери урожая, сейчас подсчитать невозможно. Но в администрации Бурятии заявили, что и этот ущерб возместят. Самое главное, как только схлынет вода, до наступления холодов, просушить все дома. Для этого уже приготовлены специальные тепловые пушки. Проблема сейчас только в том, что уровень Селенги не падает. А, наоборот, растет и угрожает подтопить столицу республики Улан Удэ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Паводки
Паводки
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Паводок
Паводок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.