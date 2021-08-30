В Москве обсудили последние научные достижения в сфере медицины

В дискуссии принял участие Александр Румянцев

В Москве в штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась дискуссия "Интеграция фундаментальных исследований в здравоохранение".

В центре внимания - последние научные достижения в сфере медицины. Участники - ведущие российские учёные - обсудили основные направления развития данной области, а также возможности для максимально быстрого внедрения современных разработок в клиническую практику. В первую очередь, для этого необходимо внести изменения в законодательство.

"Законодательная база в этой ситуации или регламент действий научно-исследовательских учреждений, университетов в разработке и в трансферте технологий в практику должны осуществляться по определённым правилам", - отметил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, член президиума РАН Александр Румянцев.

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