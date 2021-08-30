В Москве растет число ДТП с участием самокатов

За прошедшую неделю в столице произошло девять таких аварий

ДТП на Веерной улице. Женщина на самокате сбила трехлетнего мальчика. Ребенок госпитализирован с переломами ноги и носа.

Причем, этот случай даже не попал в сводку дорожно-транспортных происшествий города, ведь самокат до сих пор не является транспортным средством передвижения. Между тем ГИБДД фиксирует аварии автомобилистов и самокатчиков. Статистика не радует. Их количество увеличивается, сообщает "ТВ Центр".

"Всего за прошедшую неделю в Москве произошло 9 ДТП с участием самокатчиков, из них 8 использовали электросамокаты. Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения соблюдайте правила дорожного движения, не передвигайтесь по проезжей части используя электросамокаты. Будьте внимательны к пешеходам не катайтесь вдвоём и втроем на самокатах и спешивайтесь на пешеходных переходах", - рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Любовь Высоцкая.

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