ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Южный участок БКЛ метро готов почти 90%

15:14
  • понедельник
  • 30 августа 2021

К концу года планируется завершить строительство

Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро составляет почти 90 процентов. На этом отрезке три станции - "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино", сообщает "ТВ Центр".

Уже построены основные конструкции, почти завершена проходка тоннелей, где-то даже уложены рельсы. Сейчас рабочие занимаются прокладыванием кабелей необходимых для работы самих станций и движения поездов. Параллельно идёт и отделка пешеходных зон.

"Мы переходим уже в этап оснащения станций и доведения их до необходимого рабочего состояния. План к концу года завершить строительство, подготовить Южный участок к пуску его с пассажирами", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительство станции "Воронцовская" БКЛ метро
Строительство станции "Воронцовская" БКЛ метро
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.