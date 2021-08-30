Южный участок БКЛ метро готов почти 90%

К концу года планируется завершить строительство

Готовность южного участка Большой кольцевой линии метро составляет почти 90 процентов. На этом отрезке три станции - "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино", сообщает "ТВ Центр".

Уже построены основные конструкции, почти завершена проходка тоннелей, где-то даже уложены рельсы. Сейчас рабочие занимаются прокладыванием кабелей необходимых для работы самих станций и движения поездов. Параллельно идёт и отделка пешеходных зон.

"Мы переходим уже в этап оснащения станций и доведения их до необходимого рабочего состояния. План к концу года завершить строительство, подготовить Южный участок к пуску его с пассажирами", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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