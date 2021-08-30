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В Москве появится "Квартал поэтов"

15:22
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Это новое арт-пространство

В центре Москвы появится "Квартал поэтов" - новое арт-пространство, которое точно станет местом притяжения для творческих горожан. Уютный сквер, тропинки для прогулок, площадки для отдыха и даже сцена-трансформер - всё так или иначе связано с именами российских литераторов, музыкантов, режиссеров.  Чем удивят дизайнеры и как Бродский оказался за одной шахматной доской с Блоком?

Здесь была стихийная парковка. Но теперь совместными усилиями группа современных поэтов добилась создания арт-пространства в честь поэтов, сделавших русскую культуру явлением. Совсем скоро "Квартал поэтов" появится в Тверском районе - на пересечении переулков Чернышевского и Достоевского c улицами Селезневская и Новосущевская.

Квартал призван стать центром притяжения молодёжи, и не только молодёжи, творческих людей, которые увлечены поэзией, искусством, кинематографом.

Сквер Неизвестного поэта будет на пересечении Селезнёвской и Новосущёвской улиц с переулком Чернышевского. Что делать с последним из-за переустройства, решил Дептранс – переулок будет односторонним. В центре сквера – одноимённая арт-инсталляция – фигура неизвестного поэта с зонтиком в руке и летящий по ветру лист бумаги с изречениями литераторов, режиссёров, музыкантов. Выполнен он будет из кортена -  стали с эффектом ржавчины.  Вокруг - прогулочные зоны и площадки для отдыха. Второе пространство расположится во дворе Есенин-центра.

Арт-объект "Стена поэтов" будет выполнен из красного кирпича, как стены театра на Таганке, и здесь встретятся те, кто встретиться никак не мог. Например, Маяковский будет учиться играть на гитаре у Высоцкого, а Егор Летов будет наблюдать за тем, как Блок и Иосиф Бродский играют в шахматы буквами.

Всего девять композиций и восемь фигур-силуэтов из того же кортена. На первый взгляд может показаться, что поэтов между собой свели рондомно. Что может быть общего у Ахматовой с Лермонтовым? Зачем Есенин с Пушкиным делают селфи? Кто-то может и вовсе сказать, что Егор Летов – не поэт. Но это только на первый взгляд. Идея есть всегда, просто нужно поразмышлять, что же хотел сказать автор.

"Стена поэтов" будет трансформером – чтобы удобно было проводить лекции, мастер-классы и творческие встречи. И выбор места для сквера не случаен - неподалёку родились Достоевский - на улице Новая Божедомка, в правом флигеле Мариинской больницы.

Пастернак, Пушкин и Лермонтов, Цветаева, Высоцкий. В Париже есть 16-й округ со сквером поэтов. Странно, что в Москве до сих пор не было ничего подобного.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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