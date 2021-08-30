В НИИ им. Склифосовского появились боксы для сдачи ненужных вещей

Вещи в хорошем состоянии отсортируют

В Институте Склифосовского появились боксы для сбора ненужных вещей в рамках нового проекта по осознанному потреблению одежды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первыми куртки, обувь, сумки принесли сами сотрудники клиники. Разумеется, то, что уже вряд ли можно носить, отправится на переработку. Вещи в хорошем состоянии будут отсортированы и обработаны специальными составами. А затем переданы пациентам, которые в этом нуждаются.

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