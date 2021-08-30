Вода по окна и бездорожье: в Бурятии бушует сильнейший за почти 30 лет паводок

Наиболее сложная ситуация сложилась на юге региона

Более 100 человек эвакуированы в Бурятии из подтопленных домов. Республика переживает сильнейший за почти 30 лет паводок. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге региона - в приграничном с Монголией Кяхтинском районе. Для помощи населению МЧС наращивает федеральную группировку спасателей. Тем временем гребень паводка на реке Селенга продолжает смещаться в сторону Улан-Удэ.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анны Пешехоновой.

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