В Москве презентовали "Пушкинскую карту"

В этом году ее номинал составит три тысячи рублей

Музеи, театры и выставки теперь станут доступнее для молодежи. Сегодня в Москве прошла презентация нового культурного проекта "Пушкинская карта".

С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобрести билеты на различные мероприятия. С завтрашнего дня будет доступно приложение "Госуслуги.Культура". В нём можно будет активировать Пушкинскую карту. В этом году её номинал составит три тысячи рублей, а в следующем - пять тысяч. На сегодняшний день в программе участвуют около полутора тысяч учреждений культуры по всей стран. Они готовы предложить молодым людям более десяти тысяч различных мероприятий.

"Президент поручил разработать меру социальной поддержки для молодых людей, которая давала бы возможность, находясь в любой точке Российской Федерации, а иногда и не в Российской Федерации, приобрести так называемую "Пушкинскую карту". На "Госуслугах" будет специальная форма Министерства культуры России, которая предоставит всю информацию, которая необходима для того, чтобы получить знания о том, какие учреждения культуры, какие спектакли, какие выставки можно посетить. С 1 сентября по 31 декабря, номинал этой карты с учетом времени действия будет оставлять три тысячи рублей, со следующего года номинал карты составит 5 тысяч рублей", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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