В России хотят ограничить число живущих в квартире питомцев

Граждане эмоционально откликнулись на это предложение

У вас в домохозяйстве есть животные? И сколько держите? Прогремела на весь интернет новость о том, что любителям домашних животных и дачникам укажут точное количество питомцев, которых можно содержать в квартире или на своих загородных участках. На сайте Ura.Ru привели следующую цитату:

"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр" (заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов).

С квадратными сотками ситуация похожая – где сотнями кроликов разведут, а где перепелок тысячами содержат. Запахи и шум такие, что впору фильм ужасов снимать. Нет, наверное, ни одного крупного города, где есть дом, а в доме есть квартира, в которой проживают десятки кошек или собак. Соседи стонут от аромата зверинца, дети просыпаются в слезах под собачий лай, но найти управу на зверолюбивых соседей почти невозможно. Собаки, кошки, кролики – все это личное имущество. Сколько хочу, столько и держу.

Но как считать количество разрешенных животных на квадратный метр? По одной кошке на квадрат – уже испытание для соседей, а сколько метров на собаку? А если любитель канареек и попугаев решит расселить стаю птиц в своей квартире – сколько площади положено пернатым? А сколько экземпляров рыб положено держать в аквариуме?

Граждане эмоционально откликнулись в соцсетях. Интернет цитирует отклик представителя Минсельхоза: "У Минсельхоза отсутствуют полномочия по разработке нормативных правовых актов, нормирующих количество домашних животных в квартирах, в том числе на квадратный метр жилья".

Так что до точных нормативов - сколько кошек имеет право проживать на одном квадратном метре - дело пока не дошло. И любой Бобик, сводящий с ума своим лаем многоквартирный дом, вправе сказать - в действительности все не так, как на самом деле.

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