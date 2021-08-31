Власти Луизианы назвали число жертв урагана "Ида"

Без света в штате остаются почти 2 миллиона человек

Число погибших после прохождения урагана "Ида" в США увеличилось до двух. Сейчас он ослаб до тропического шторма - это позволило приступить к ликвидации последствий стихии.

Но проливные дожди и подтопления продолжаются. По-прежнему полностью обесточен город Новый Орлеан. Всего без электроэнергии в штате Луизиана остаются почти 2 миллиона человек. Во многих районах не работает сотовая связь.

Другой ураган - "Нора" - продолжает бушевать в соседней Мексике. Известно об одном погибшем и семи пропавших без вести. Из-за наводнения пострадали около полумиллиона домов, размыты дороги. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду, а волны - семи метров. В нескольких штатах проблемы с электричеством.



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