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Власти Луизианы назвали число жертв урагана "Ида"

08:18
  • вторник
  • 31 августа 2021

Без света в штате остаются почти 2 миллиона человек

Число погибших после прохождения урагана "Ида" в США увеличилось до двух. Сейчас он ослаб до тропического шторма - это позволило приступить к ликвидации последствий стихии.

Но проливные дожди и подтопления продолжаются. По-прежнему полностью обесточен город Новый Орлеан. Всего без электроэнергии в штате Луизиана остаются почти 2 миллиона человек. Во многих районах не работает сотовая связь.

Другой ураган - "Нора" - продолжает бушевать в соседней Мексике. Известно об одном погибшем и семи пропавших без вести. Из-за наводнения пострадали около полумиллиона домов, размыты дороги. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду, а волны - семи метров. В нескольких штатах проблемы с электричеством.
 

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Последствия урагана "Ида"
Последствия урагана "Ида"
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