Сергунина: В День знаний младшеклассники смогут бесплатно посетить несколько музейных площадок ВДНХ

Мероприятия посвящены началу нового учебного года

На ВДНХ с 1 по 5 сентября пройдет серия мастер-классов, экскурсий, квестов и научных шоу, приуроченных к началу нового учебного года. Как сообщила вице-мэр столичного правительства Наталья Сергунина, вход на некоторые музейные площадки будет бесплатным для школьников.

"1 сентября для учеников 1-4 классов будут бесплатно работать центр "Космонавтика и авиация", Музей ВДНХ и центр славянской письменности "Слово". В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников", - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Подробное описание программы доступно на сайте mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram