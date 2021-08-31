США вывели из строя технику: что происходит в аэропорту Кабула

Работа аэропорта афганской столицы полностью парализована

Главная международная новость дня. Соединённые Штаты объявили о завершении своей миссии в Афганистане. Последний американский самолёт покинул аэропорт Кабула, который перешёл под контроль боевиков. Однако в стране всё ещё остаются граждане США, которых вывезти не удалось. А в руках исламистов теперь современное вооружение на десятки миллиардов долларов.

Шквальная беспорядочная стрельба. Трассеры, рассекающие ночное небо над Кабулом. Уход последнего американского солдата из Афганистана талибы встречают салютом, не жалея на это патронов.

Журналисты, работающие сейчас в Афганистане, иронично замечают, что столько боеприпасов, как в эту ночь, бойцы "Талибан" (организация запрещена в России), не тратили даже во время захвата почти всего Афганистана, который перешел под их контроль за считанные дни.

На кадрах опять видны брошенные вертолеты и техника. В распоряжение талибов также перешли сотни джипов и броневиков американского производства. Десятки тысячи единиц стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств. В Конгрессе США уже посчитали - стоимость брошенного американцами вооружения оценивается в 85 миллиардов долларов, в связи с чем Пентагону приходится оправдываться.

"Мы предпочли, чтобы системы обеспечения противоракетной безопасности аэропорта работали до последней минуты. Это сложные системы, разбор которых занимает много времени. Поэтому мы вывели их из строя, чтобы они никогда больше не использовались. Мы посчитали более важным вывезти наших военных, нежели системы", - сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Правда, и тут все прошло отнюдь не гладко. Фото генерал-майора Криса Донахью, покидающего Афганистан последним, точно так же, как это в 89-м году сделал командующий советской группировкой Борис Громов, вряд ли перебьет те кадры эвакуации, которые в последнюю неделю наблюдал весь мир. Хаос и ужас, творившиеся в аэропорту Кабула, надолго врежутся в память. Теперь и он полностью контролируется талибами.

Работа аэропорта афганской столицы полностью парализована. Так как персонал, включая диспетчеров, по большей части разбежался. Впрочем, пока их услуги и не требуются. Самолеты стоят на земле. А те, что в воздухе, теперь облетают Афганистан стороной. Так что покинуть страну нельзя. Хотя желающих по-прежнему хватает, включая тех, кто имеет на руках американский паспорт.

"Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев — менее 200. Возможно, ближе к 100 - тех, кто остается в Афганистане и хочет уехать. Мы пытаемся определить точно, сколько их. Проблема в том, что обладатели американских паспортов постоянно живут на афганской территории, и мы пытаемся определить, хотят ли они ехать", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

То есть вывести всех своих граждан американцы не смогли. Не говоря о тех, кому была одобрена лишь виза. И теперь многие из этих людей пытаются выбраться из страны пешком через горы, чтобы попасть в соседние государства. Все официальные погранпереходы закрыты. Обеспечить свободный выезд людей из Афганистана потребовали в ООН, экстренно приняв резолюцию. Москва и Пекин от голосования воздержались.

"Несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать пассажи по борьбе с терроризмом, международно признанными террористической группировки ИГИЛ (запрещено в России) и "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в России). Видим в этом нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Кстати, по поводу теракта, который в прошлый четверг произошел в аэропорту Кабула, появляются его новые подробности. В частности, журналисты сообщают о том, что большинство людей погибло не от взрыва, а от пуль американских морпехов, которые начали вести беспорядочный огонь по мирным афганцам.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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