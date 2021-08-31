Прикуривших от Вечного огня в Севастополе подростков задержали

Возбуждено уголовное дело

В Севастополе задержали подростков, прикуривших от Вечного огня. А также их спутницу, которая сняла и выложила видео в интернет. Жители города-героя возмущены цинизмом поступка. Молодые люди уже принесли извинения. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Попытка подростков прикурить от пламени Вечного огня вызывает безудержный смех спутницы, которая цинично снимает происходящее на телефон. Ни трепета перед памятью предков, ни уважения к павшим – для несовершеннолетних – омерзительная забава, сопровождаемая нецензурными выражениями.

Подростки осквернили мемориал жертвам "Гражданской войны". Его открыли в апреле этого года. В центре на постаменте – Родина Мать, у ее ног – два сына – красноармеец и белогвардеец. Между ними - вечный огонь памяти. Сегодня он временно не горит из-за проведения плановых работ.

Неофициально монумент называют "Памятник примирения". Это первый на территории бывшего СССР мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны и нашего народа. Он должен напоминать потомкам о страшных последствиях раскола российского общества, но, чтобы осознать масштаб катастрофы, хулиганам, для начала, видимо придется повторно пройти школьный курс истории.

В Городе-Герое, где каждая улица – история стойкости и мужества русского флота, армии и гражданского населения, где школьники несут вахту памяти, а студенты проводят ежегодные акции по восстановлению мемориалов – такое поведение вызвало небывалый резонанс. Полиция установила личности подростков уже на следующий день.

Задержанным по 16 лет. Оба местные жители. В отделении полиции они, конечно, извинились перед севастопольцами, но, кажется, так до конца и не поняли, насколько бесчеловечным был их поступок.

Подросткам грозит штраф от 500 до тысячи рублей или арест на 15 суток за хулиганство. Девушке, которая разметила видео в интернете, придется заплатить от 30 до 100 тысяч рублей. Впрочем, наказание может оказаться в разы строже. Сегодня участники событий дали показания в Следственном комитете.

По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм" и "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", а это уже до 6 лет лишения свободы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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