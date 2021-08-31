Предприниматели приняли участие в акции "Добрый ужин" в Москве

Обсуждается постоянная помощь нуждающимся

В Москве прошла акция "Добрый ужин". В ней приняли участие представители бизнеса, власти и торговых сетей. Они приготовили 200 порций горячей пищи, которые затем передали благотворительной организации, сообщает "ТВ Центр".

Помимо этого, участники обсудили возможности постоянной помощи нуждающимся. Так, магазины могли бы бесплатно отдавать хороший нереализованный товар. Но сейчас из-за особенностей законодательства излишки выгодней выбрасывать. Поэтому необходимо внести изменения в налоговый кодекс.

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