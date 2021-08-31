"Один раз треснул, но так!" Ярослав Бойко о воспитании внебрачного сына

Актера самого били в детстве

Известный актер Ярослав Бойко стал гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". В интервью Татьяне Устиновой он рассказал о своем детстве, переезде в Москву, службе в театре Табакова. Отдельной темой стали отношения с детьми.

Бойко честно признался, что не знает, что нужно делать для того, чтобы детям с отцами всегда было интересно. Однако он точно знает, чего делать нельзя.

"Навязывать своё мнение, показывать, что надо жить вот так. Потому что это бесполезно. Я сразу себя вспоминаю в их возрасте и как я смотрел на то, как меня пытались воспитывать. Я сразу представляю и понимаю, что сейчас это глупо. Тем более сейчас у сына рост 192 см. И когда он был помладше, я его пытался ругать, а сейчас я говорю: "Максим, ты это... Давай присядь, как-то неудобно тебе говорить", - рассказал Бойко.

Актер вспомнил, как его самого в детстве били родные. Не только ремнем, но даже палкой и скалкой для белья. Бойко признался, что поднять руку на своего ребенка сейчас для него – табу. Однако один раз он все же это сделал.

"Малой мой... (Ян Добровольский - внебрачный сын Бойко от актрисы Евгении Добровольской, - прим. редакции). Когда он в школе был, он хулиганил, меня вызывали постоянно. Что-то он там наделал и говорит: "Папа, ты знаешь, я такое сотворил. Ты знаешь, ты возьми ремня и дай мне как следует, вот прям как следует дай мне. Или на неделю от компьютера отлучи... Нет, лучше ремня". И он знал, что я его пальцем не трону", - рассказывает Бойко.

Однако однажды, по признаю актеры, Ян его достал. Тогда Бойко заставил его снять штаны, а сам взял армейский ремень.

"Он говорит: "Давай, отец, как следует, только смотри". Я один раз его за всю жизнь треснул, но я в этот удар вложил так, он по квартире так... вж-ж-ж!" - рассказал Бойко.

После порки Ян пообещал больше не хулиганить, а Бойко – не поднимать на ребенка руку.

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