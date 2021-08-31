Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

Пострадали граждане Украины
Группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии.
Инцидент произошел утром 31 августа на высоте 4,2 тысячи метров со стороны Грузии на нейтральной территории.
В МЧС уточнили, что о сходе лавины сообщил очевидец. Он же спас пострадавшую женщину, у которой диагностировали перелом ноги.
По предварительным данным, пострадали три украинца. Для эвакуации вылетел грузинский вертолет, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram