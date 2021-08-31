Как будет выглядеть центр самбо и бокса в "Лужниках"

Что придумали архитекторы, и чем ещё удивят любителей спорта?

В "Лужниках" до конца года появятся центры самбо и бокса. Современные залы, новейшее оборудование, тренажёры, огромные арены - всё по высоким международным стандартам. Тренировки и соревнования можно будет наблюдать не только внутри комплекса, но и снаружи.

В стенах своей родной школы единоборств на юго-западе столицы трёхкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков тренируется больше 20 лет, а теперь еще готовит юных спортсменов. На занятия Никита, как и многие из его подопечных, приезжают с других концов Москвы.

"Если мы берем любительский спорт, то в Москве достаточно много школ и организаций, которые проводят тренировки непосредственно по самбо. Ну если мы берем профессиональный спорт, этих мест единицы. Это приводит к тому, что нет, если так совсем сказать грубо, такой конкуренции какой-то здоровой", - рассказал Никита Клецков.

Конкуренции в среде столичных единоборцев, как и мест, где они могли бы готовиться к состязаниям, в столице скоро станет больше. На территории Олимпийского комплекса "Лужники" близится к завершению строительство одного из грандиозных городских спортивных сооружений.

"Очень интересный объект мы возводим - это совмещенный дворец бокса и дворец борьбы самбо. Завершаются работы по возведению несущей конструкции. Основные строительные работы планируем завершить в 21 году. Практически на полгода раньше запланированного контрактного срока", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Центры самбо и бокса под крышей сооружения расположатся симметрично друг другу - каждый в своем крыле. У каждого свои спортзалы, бассейны, свои арены для соревнований.

Несмотря на то, что здание проектировалось в одной стилистике с другими объектами спорткомплекса, уже сейчас в его облике становятся заметны особенности. Это и огромных размеров витражи по торцам, и футуристичная отделка фасада.

На центральном фасаде уже начались работы по монтажу медиаэкрана в виде гигантской медали. Его должно быть видно как с территории "Лужников", так и с Воробьёвых гор.

А внутри столичному дворцу единоборств и вовсе не будет аналогов - здесь возводят уникальный в своём роде зеркальный потолок с оптическим эффектом. Монтаж всех инженерных и технических систем на объекте ведется с учетом требований международных ассоциаций единоборств и пожеланий тех, кому предстоит здесь тренировать будущих чемпионов.

"Специфических систем несколько добавляется на этом объекте, начиная от системы видеосудейства. В Федерации самбо принята, как в футболе - в футболе все знают - VAR-система, примерно такая же применяется у самбистов", - рассказал начальник отдела строительного контроля инженерных сетей Алексей Звонарев.

Благодаря профессиональному оснащению каждой из арен - боксерской на 2000 мест и более чем на полторы для соревнований по самбо - в будущем комплекс сможет принимать чемпионаты любого уровня.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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