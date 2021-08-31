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В центре Москвы открылась выставка новинок от корейских производителей

15:11
  • вторник
  • 31 августа 2021

Что там представлено?

Новинки от корейских производителей можно увидеть на выставке, которая во вторник открылась в Москве на Новинском бульваре. Событие приурочено к 30-летию дипломатических отношений между нашими странами, сообщает "ТВ Центр".

Качественные продукты питания, косметику, товары для дома привезли напрямую из Кореи. Тестировать можно всё! А появятся вопросы, задать их тут же восточноазиатским представителям.

Кроме того, обещают мастер-классы от ведущих корейских и российских визажистов.

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Выставка новинок от корейских производителей
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