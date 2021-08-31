"Шанс на жизнь": как старых и искалеченных лошадей спасают от бойни

Заводы вынуждены сдавать скакунов на мясо

Шанс на жизнь дают в подмосковном приюте лошадям, которые оказались никому не нужны. Чемпионы, надёжные компаньоны, просто деревенские трудяги - всё это в прошлом. Отслужив честно хозяевам, старые и нередко покалеченные, лошади отправляются на бойню. Отплатить скакуну за преданность добром и вернуть ему веру в людей, оказывается, несложно. Это надо просто сделать.

Постояльцев в приюте для лошадей "Шанс на жизнь" - 122. У каждого своя история: кто-то попадает сюда из спорта, сложив некогда громкие титулы, кого-то забирают из проката, кого-то из сельского хозяйства. Но если начинается всё по-разному, то заканчивается одинаково – лошадей списывают на бойню. От которой их спасают уже не первый год.

"Мы стараемся не доводить ситуацию до бойни, и выкупать заранее, до попадания. То есть, с самих конюшен, иногда сами владельцы обращаются к нам за помощью, иногда просят выкупить, иногда отдают бесплатно, пристраивают старых лошадей, которых не могут сами содержать, но не хотели бы, чтобы они пошли на мясо", - рассказала президент благотворительного фонда "Шанс на жизнь" Анастасия Елизарова.

Особенно много в приюте русских пород – будёновских и донских лошадей – их поголовье стремительно сокращается, и в приюте пытаются хотя бы немного замедлить этот процесс. Из-за недостаточной поддержки коневодства заводы вынуждены сдавать скакунов на мясо. В среднем за одного с бойни получают 80 тысяч рублей, и цены постоянно растут. В приюте лошадям оказывают не только врачебную помощь, но и психологическую. После бойни лошадь перестаёт доверять людям, и реабилитация моет занимать несколько месяцев.

Для психологической адаптации людей существует иппотерапия – это адаптивная верховая езда. А для лошадей в приюте придумали социализацию – их выпускают из стойла в табун, и так они приходят в себя.

Общение с другими лошадьми и правильное обращение со стороны волонтёров возвращает веру в людей. Впайка, Пипиньерка и Бесправная – пока, правда, на выпасе всегда стоят обособленно. Всю свою жизнь они провели вместе – это полицейские лошади, и история их попадания в приют – практически юридический прецедент. В отличие от полицейских собак, которым положена пенсия, полицейские лошади классифицируются как транспортное средство, которое подлежит утилизации. Но люди, служившие с ними много лет бок о бок, такого допустить не могли.

Работают вместе с Настей волонтёры – не больше 10 человек. В выходные приезжают из Москвы в Клин. На лошадях, которые восстановились физически и морально, проводятся прогулки в поле и даже тренировки – ведь здесь немало чемпионов.

Те же, кто слишком измучен тяжёлой лошадиной жизнью, получают здесь шанс на счастливую, а главное - спокойную старость среди себе подобных. Старый конь никому ничего не портит, а совсем наоборот.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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