Путин перечислил проблемы Ульяновской области

Президент отметил нехватку рабочих мест и проблему с обманутыми дольщиками

Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Ульяновской области Алексеем Русских. Глава государства призвал создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в регион.

"Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов", - сказал Путин на встрече с врио главы Ульяновской области.

"Перспективы есть, я их вижу, я чувствую, нужно просто придать этому импульс, я на это нацелился в дальнейшей работе", - ответил Русских.

Путин также отметил другую проблему региона – это обманутые дольщики, передает пресс-служба Кремля.

"И количество домов Вам известно, и количество пострадавших людей известно. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми", - посоветовал президент.

Русских пообещал, что дома достроят. По его словам, практически по каждому дому есть дорожная карта и решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram