Актриса Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России

Во вторник артистка выступила с речью, принимая медаль

Актриса Мария Шукшина заявила, что Россию поразил "вирус бескультурья". Об этом сообщает РИА Новости.

"Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса", - сказала Шукшина, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных – артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк и другие.

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