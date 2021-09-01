В Польше раскрыли "страшную тайну" о России

Москву якобы пугает, что Киев и Варшава могут создать польско-украинский союз

Чего Россия боится, как огня? Вы не знаете? Просвещает нас издание "Газета Польска". Между статьями "Грибы нас еще удивят" и "Инвесторы из США доверяют Польше" притаилась настоящая инфобомба. "Газета Польска" регулярно развлекает читателя материалами "Ахтунг Россия! или Российская пропаганда в Польше", утверждая - голос Путина в стране очень хорошо слышен на протяжении многих лет.

Журналист Ежи Любах раскрывает страшную тайну: "Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!"

Кто ж она, эта пятая колонна? Что это за загадочный союз, которого так боится Москва? Оказывается, появился он давно. Автор поясняет - в 1920 году Петлюра объяснял необходимость заключения союза с Польшей бесспорным фактом: других потенциальных союзников у Украины просто не было. Эту истину сейчас наконец осознали украинские власти. Именно поэтому в Киеве так тепло встречали Анджея Дуду. Петлюра, Дуда – прекрасное олицетворение исторического союза двух стран.

Только полем исторического конфликта, если обратиться к недавней истории, остается до сих пор Волынская резня – убийства десятков тысяч поляков украинскими националистами Киев не признает. Время было военное, кто под нож попал, не разбирали. Все последние годы отношения Киева и Варшавы напоминают информационную перестрелку. О регулярных избиениях украинцев, подавшихся на заработки в польскую глубинку, постоянно пишет сама польская пресса. Не любят там союзников, вставших на путь освоения свободы и демократии и приезжающих в Речь Посполитую на заработки.

Польский журналист сводит исторические счеты и с Берлином, утверждая, что взаимодействие русских и немцев несет смертельную опасность: "При первом удобном случае Германия наверняка постарается вернуть себе "утраченные земли", разумеется, "по взаимному соглашению сторон".

В каком времени застрял польский товарищ, ведущий информационную войну сразу на два фронта – восточный и западный? Исторические обиды польских политиков и публицистов подталкивают прозорливого Ежи Любаха к выводу: Киев должен присоединиться к инициативе "Трех морей", которая объединит государства восточной Европы. Руководить этим великим объединением будут, разумеется, из Варшавы. От мощного союза Польши и Украины вздрогнет и грозный Восток и богатый Запад. А Ежи Любах, не иначе, получит международную премию как пророк от журналистики.

Нынешним польским публицистам иногда неплохо бы вспоминать своего знаменитого соотечественника, который несколько лет провел в концлагере, пережил войну. Станислав Ежи Лец давным-давно справедливо отметил – иногда в действительности все не так, как на самом деле.

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