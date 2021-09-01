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Как встречают День знаний в российских регионах

11:41
  • среда
  • 01 сентября 2021

Праздничные линейки проходят при соблюдении правил безопасности

Сегодня в России - День знаний. Цветы и банты, улыбки и долгожданные встречи с одноклассниками. Для 17 миллионов школьников по всей стране начался учебный год. Особенно важно - в очном формате. Праздничные линейки проходят на свежем воздухе, при соблюдении всех правил безопасности. А поздравления звучат даже из космоса.

Первоклассники с любопытством озираются по сторонам. Для этих ребят пока всё в новинку, вот и хочется рассмотреть как можно больше деталей. 1 сентября и так день весьма волнительный. Особенно для тех, кто только начинает свой большой и длинный путь за знаниями.

Идеально выглаженные рубашки у мальчиков. У девочек - пышные банты. В руках - традиционные букеты цветов. Огромные, порой чуть не больше самих детей. На своём первом школьном празднике малыши - самые серьёзные. Ещё бы! Почти взрослые - успешно закончили детский сад. И открыты новым впечатлениям. Совсем скоро школа станет для них вторым домом.

Родители вытирают слёзы радости за забором. Таково правило во времена пандемии. Поддержка близких важна, тем более в такой день, но и требования санитарной безопасности никто не отменял. Решение о проведении традиционных линеек каждая московская школа принимала самостоятельно. На линейке - исключительно первые и одиннадцатые классы. После торжественной части - никаких дополнительных массовых мероприятий. Только классные часы. В само здание взрослых могут пустить только в случае крайней необходимости. И обязательно в средствах индивидуальной защиты.

Впрочем, в каждом регионе в этот день - свои правила. В школах Приморья, к примеру, родителям разрешили присутствовать прямо на линейке. Всё-таки для взрослых этот ответственный день не менее волнителен, чем для детей. Школьные принадлежности собраны, утрамбованы в новенькие рюкзаки. Настроение - отличное.

Ну и куда в этот праздничный день без напутственного слова для первоклассников и тех, для кого этот школьный учебный год станет последним. К школьникам Симферополя приехал советский космонавт Владимир Титов. С днём знаний школьников поздравили и прямо с МКС.

Сегодня всем школьникам желают усердия, трудолюбия, веры в себя - ведь только так можно достичь любых высот. Ну а родители и учителя всегда готовы помочь.

Александра Сергомасова, Никита Васильев, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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