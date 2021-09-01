В России стартовал просветительский марафон "Новое знание"

Он завершится 3 сентября

В России стартовал второй просветительский марафон "Новое знание". Церемония открытия проходит в среду, сообщает "ТВ Центр".

В программе - лекции, интервью и дискуссии, публичные дебаты и уроки - уникальный шанс для молодежи расширить кругозор, получить ценные знания и, возможно, даже найти свое призвание.

В числе спикеров - признанные профессионалы своего дела - медики, ученые, политики, деятели культуры, представители IT-сферы, бизнеса. Марафон охватит всю страну и завершится 3 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram