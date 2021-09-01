В МГУ отметили День первокурсника

Студентов поздравил ректор университета
День первокурсника отметили в среду в Московском университете - соблюли не только давнюю традицию, но и все меры безопасности, связанные с пандемией, сообщает "ТВ Центр".
В зале - вчерашние школьники, победители международных и всероссийских олимпиад. С началом учебного года их поздравил ректор МГУ Виктор Садовничий, выразив надежду, что новый курс станет гордостью старейшего вуза страны.
А на площадке у памятника Ломоносову устроили традиционную "Ярмарку знаний", где студенты знакомились с последними научными достижениями Московского университета. Возможно, кто-то из них за предстоящую пятилетку сумеет сделать и своё открытие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram