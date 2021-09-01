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В МГУ отметили День первокурсника

15:08
  • среда
  • 01 сентября 2021

Студентов поздравил ректор университета

День первокурсника отметили в среду в Московском университете - соблюли не только давнюю традицию, но и все меры безопасности, связанные с пандемией, сообщает "ТВ Центр".

В зале - вчерашние школьники, победители международных и всероссийских олимпиад. С началом учебного года их поздравил ректор МГУ Виктор Садовничий, выразив надежду, что новый курс станет гордостью старейшего вуза страны.

А на площадке у памятника Ломоносову устроили традиционную "Ярмарку знаний", где студенты знакомились с последними научными достижениями Московского университета. Возможно, кто-то из них за предстоящую пятилетку сумеет сделать и своё открытие.

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