Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому

Он находится в Западном административном округе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в районе Проспект Вернадского Западного административного округа столицы. Его установили на улице Лобачевского - на территории храма в честь святого.

Фигура князя выполнена в полный рост. Вместе с постаментом и стягом высота составляет шесть с половиной метров. Сегодня памятник освятили, а также провели богослужение. Большую помощь в установке оказали местные жители, сообщает "ТВ Центр".

"Вы помогали нам выбирать место. Вы будете приходить сюда и чтить Александра Невского, в этот прекрасный храм, в прекрасном районе проспект Вернадского. Поэтому огромная благодарность жителям за то, что вы приняли активное участие в реализации этой действительно мощной идеи", - заявил телеведущий Евгений Попов.

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