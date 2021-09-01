В Москве стартовал фестиваль "Цветочный джем"

Ландшафтные дизайнеры украсили город композициями из разнообразных растений

В среду в Москве открылся фестиваль "Цветочный джем". Минувшей осенью из-за пандемии его пришлось отложить, и вот наконец ландшафтным дизайнерам дали возможность для неограниченного творчества. Начало сентября, а город расцвёл заново. И кажется, лето никуда не делось! Где увидеть русский лес и Крымский берег, не выезжая из Москвы?

Костры рябин этой осенью "разгораются" на Манежной площади. Здесь настоящее буйство красок. Хризантемы, розы, гортензии. Организаторы фестиваля "Цветочный джем" в этом году называют его "цветочной вакханалией". Впрочем, со своими правилами.

"Понятно, что на фоне такой потрясающей архитектуры мы по возможности пытались сохранить и поддержать эти оттенки. Поэтому у нас, как вы видите, есть такие композиции в насыщенных, теплых тонах, здесь и пурпур, и оранжевый, терракота и так далее. В этом нам помогали розы, императы и, понятно, что декоративные ягоды", - рассказала ландшафтный дизайнер, куратор фестиваля "Цветочный джем" Людмила Белых.

Москвичам и гостям столицы словно продлевают лето. Полюбившийся фестиваль спустя год перерыва снова в столице. На этот раз без конкурсной программы. Исключительно ради уличной красоты. Ландшафтные дизайнеры украсили мегаполис композициями из разнообразных растений и обустроили уютные лаунж-зоны, где можно не только полюбоваться всем этим великолепием, но и попробовать блюда участников гастрономической ярмарки.

Фестивальная осень - подарок Москве ко Дню города и это тот случай, когда все - в сад! На Площади Революции - настоящий русский лес со стройными березами и вечнозелеными соснами. А на переходе к Манежной площади возвышаются шестиметровые липы. Радуют глаз жителей мегаполиса и мини-розарии, и яркие цветники.

Настоящий восторг вызывают цветочные "аквариумы". Кузнецкий мост словно берег, где яркие кувшинки украшают прозрачную гладь. Это "сад водных растений". Все он помещены в специальные кадушки с водой, так необходимой, к примеру, ивам и тростнику, или бамбуку. Такие растения можно увидеть только где-нибудь на берегу пруда или здесь - в самом сердце столицы.

А можно вспомнить и про Крымский берег, не уезжая из Москвы. Столешников переулок в эти дни напоминает курорт, здесь построили беседку в стиле южных дворов. Увитая пышной глицинией и плетистыми розами - она открыта для всех желающих. Как и все сады. Фестиваль "Цветочный джем" проходит во многих районах столицы. И наслаждаться этой феерией можно будет целый месяц.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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