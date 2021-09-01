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Сергей Лазарев отвел сына в первый класс

12:37
  • среда
  • 01 сентября 2021

А дочка Аня пошла в новый детский сад

Тысячи российских детей сегодня впервые сели за парты. Среди них и дети звезд. Одним их счастливых первоклашек стал сын Сергея Лазарева - Никита.

Радостным событием в инстаграме поделился сам певец. Он опубликовал совместное фото с Никитой и дочерью Аней.

"Ну, вот и 1 класс) как быстро летит время! Это новый этап для Никитки ! Новые друзья! Новые успехи!! Горжусь и люблю! Ну, а Анютка в новый детский сад!! Мои любимки", - написал Лазарев, пожелав им удачи и новых свершений (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. редакции).

Поклонники певца пришли в восторг от фотографии. А многие заметили, что дети очень похожи на Лазарева.

"Чудесные и папа и детки", "Какие замечательные", Поздравляю вас с новым этапом жизни!"

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