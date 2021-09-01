Стали известны подробности переговоров Байдена и Зеленского

Американский президент принимает своего коллегу в Овальном кабинете

Вашингтон подтвердил приверженность Америки евроатлантическим устремлениям Украины. Но конкретного плана по вступлению Киева в альянс нет. Президент Украины, который находится с официальным визитом в США, видимо, опять увезёт от западных партнёров одни обещания и мелкие подачки.

В Киеве эту встречу анонсировали как поворотный момент для Украины и США. А она оказалась для Байдена рядовым мероприятием. В Овальном кабинете он сидел по-хозяйски — нога на ногу — и заявил, что хотел бы посетить Украину еще раз. Однако в совместной пресс-конференции глава Белого дома отказал. Зеленскому пришлось довольствоваться лишь протокольными съемками и дежурным рукопожатием.

"Взаимодействие между нашими нациями было плотным и остаётся таковым", - сказал Байден.

Однако учитывая, каким позором для США завершился вывод войск из Афганистана, американская администрация даже не скрывала, что им сейчас не до внутриукраинских проблем. Неслучайно встречу президентов переносили дважды. Всё это время Зеленский безропотно ждал, а чтобы переговоры вновь не отменили, устроил пробежку вокруг Белого дома.

- Как пробежка прошла? -Пробежка? Ну, это была не то, что пробежка, это была разминка.

Пока Зеленский ждал отмашки Байдена, казалось, он успел сделать всё. Вместе с супругой возложил цветы к памятнику жертв Голодомора. Встретился с министром обороны США и выпросил у него 60 миллионов долларов военной помощи. Презентовал американским политикам секретный план трансформации Украины за 277 миллиардов долларов. По словам Зеленского, его команда точно представляет, как именно страна должна выглядеть через 5-10 лет, и попросил помочь деньгами.

"Реализация этого плана — это реальный шанс трансформации нашего государства в процветающее, а также инструмент для развития стратегического партнерства Украины и США в экономике", - сказал Зеленский.

Однако американцы довольно прохладно отнеслись к идее Зеленского. Ведь Украина до сих пор не выполнила требования Вашингтона провести судебную реформу и решить проблему коррупции.

Тем временем украинский лидер обсудил с министром энергетики США угрозы от реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Во время переговоров он опять удивил всех своим противоречием. Еще недавно Зеленский просил Евросоюз сохранить транзит российского газа через территорию Украины, а теперь заявил, что наш газ самый грязный в мире. Как заметил по этому поводу Сергей Лавров, киевские политики сегодня упражняются в "словесной эквилибристике" вместо того, чтобы выполнять минские соглашения.

"То считают, что Русь - это их исконное название. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. Это не от большого ума, если честно. Это желание искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти. Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы попытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Вместо критики России и выклянчивания денег у США, Зеленскому стоило обратиться к более актуальным проблемам. Например, заняться эвакуацией из Афганистана украинских граждан. Несколько десятков человек записали в Кабуле специальное обращение.

Однако судьба соотечественников, которым угрожает серьезная опасность, Украину не волнует. И пока Зеленский бегает вокруг Белого дома, его пресс-секретарь делает юмористические фотографии, высунув язык.

Александр Петров, "ТВ Центр".

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