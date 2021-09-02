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В Сочи очевидцы сняли мощный смерч

08:51
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Погода на Кубани предподносит новые сюрпризы

В Краснодарском крае, где действует штормовое предупреждение, под ударом стихии оказался Апшеронск. После мощных ливней городские улицы ушли под воду, сообщает "ТВ Центр".

По данным МЧС, затоплено более 170 участков и 82 частных дома. На базе местного ДК развернут пункт временного размещения. Сейчас проводится откачка воды - на месте работают десятки спасателей.

А в Адлерском районе Сочи очевидцы сняли пугающие кадры - смерч, появившийся в акватории Черного моря, прошел по территории пляжа, поднимая в воздух шезлонги и всё, что было на его пути. Повреждено около 30 лежаков, никто не пострадал.

В Ялте тем временем ждут мощный шторм - ожидается ливень, град, сильный ветер до 25 метров в секунду. Высока вероятность подтоплений. Подготовлены пункты временного размещения, автобусы для эвакуации, тысячи мешков с песком.

В столице Бурятии продолжает повышаться уровень воды в реке Селенга - сейчас он достиг отметки 262. На левом берегу Улан-Удэ введен режим ЧС. Подтоплены жилые дома, участки, школа, там отменили занятия. Населению оказывают необходимую помощь. При ухудшении ситуации спасатели готовы эвакуировать жителей.

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