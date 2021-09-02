В результате стрельбы в американской школе погиб один ученик

Стрелок задержан

В США неизвестный открыл стрельбу в школе. ЧП произошло в штате Северная Каролина, когда дети были на занятиях.

Один из учащихся получил ранение. Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли. Остальных учеников удалось вывести из-под обстрела и отправить в местный волонтерский центр, откуда их и забрали родители.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Позднее его задержала полиция. Подозреваемый не оказывал сопротивления. Его личность пока не раскрывается.

По некоторым данным, вооружённое нападение мог совершить один из учащихся этой же школы. Мотивы поступка неизвестны. Идёт расследование.

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