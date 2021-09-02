ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате стрельбы в американской школе погиб один ученик

08:41
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Стрелок задержан

В США неизвестный открыл стрельбу в школе. ЧП произошло в штате Северная Каролина, когда дети были на занятиях.

Один из учащихся получил ранение. Его срочно госпитализировали, но спасти не смогли. Остальных учеников удалось вывести из-под обстрела и отправить в местный волонтерский центр, откуда их и забрали родители.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Позднее его задержала полиция. Подозреваемый не оказывал сопротивления. Его личность пока не раскрывается.

По некоторым данным, вооружённое нападение мог совершить один из учащихся этой же школы. Мотивы поступка неизвестны. Идёт расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Полиция США
Полиция США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.