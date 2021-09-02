На фестивале "Спасская башня" выступили коллективы из Греции, Мексики и Катара

Мероприятие проходит в формате COVID-free

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" продолжает удивлять публику. На Красной площади накануне свое мастерство показали коллективы сразу из нескольких стран, сообщает "ТВ Центр".

Сложно не узнать этот национальный танец. Зрители смогли насладиться сиртаки в исполнении коллектива из Греции.

Специальными гостями фестиваля стали арт-группы "Хор Турецкого" и "Сопрано". Для выступления на Красной площади музыканты выбрали "Песни единства", которые уже тепло принимала публика в Европе, Америке и Китае. Они звучат на 10 языках.

Свою программу представили и музыканты из Катара. Они новички на "Спасской башне" и стремятся показать все, на что способны. Как всегда зажигательный оркестр Военно-воздушных сил Мексики. Не обошлось и без традиционных сомбреро.

Напомним, фестиваль проходит в формате COVID-free, так что вместе с билетом зрители обязаны предъявить QR-код и пройти бесконтактную термометрию на входе.

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