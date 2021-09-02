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В России стартовал Осенний кубок чемпионата "CASE-IN"

12:01
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Финал чемпионата пройдёт в столице

Стартовал Осенний кубок Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Регистрация участников началась накануне.

Попробовать свои силы смогут школьники, студенты и молодые специалисты топливно-энергетического и сырьевого комплексов. Команды в течение трёх месяцев будут разрабатывать проекты по единой теме, но задания в каждой из лиг будут отличаться в зависимости от возраста и опыта участников, сообщает "ТВ Центр".

Финал чемпионата пройдёт в декабре в Москве. Победители и призёры получат достойные награды.

"Школьники, приняв участие и выиграв призовое место, могут выбрать 1 из 42 вузов в любом из регионов России, где есть соответствующие инженерные и технические специальности, и получить там дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении. Наши студенты получают такие же возможности при зачислении в магистратуру, а также получают грант президента для оплаты обучения в ней", - рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" Артём Королёв.

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