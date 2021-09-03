На фестивале "Спасская башня" показали конное шоу

Трансляцию закрытия фестиваля смотрите в воскресенье на канале "ТВ Центр"

Конное шоу, марши военных оркестров и красочный фейерверк. В Москве проходит международный фестиваль "Спасская башня". Торжественная церемония закрытия состоится в воскресенье в 20:00. Прямую трансляцию смотрите на канале "ТВ Центр".

Конное шоу - традиционная и эффектная часть фестиваля. А вот эти артисты ради выступления на "Спасской башне" проделали путешествие из Петербурга в Москву.

Испанские мелодии, костюмы, и фламенко не случайны. На манеже - всадницы выступают на настоящих андалузских жеребцах. Особая порода - темпераментны, эмоциональны. Лошади королей. Номер технически сложный - с элементами высшей школы верховой езды. И большая редкость, когда в паре работают два жеребца.

"Как правило, они дерутся. Допустим, в общих конных клубах, если выходит в манеж, где тренируются другие участники, хотя бы один жеребец, все становятся по стеночкам и стараются держаться от него подальше. У нас же два жеребца работают - плечо в плечо, нога в ногу", - рассказала директор шоу-команды "Идальго" Елена Чистякова.

А звуки музыки на этой неделе на Красной площади - почти весь день. Репетируют музыканты военного оркестра Министерства обороны Мексики. На "Спасской башне" они уже выступали в 2015-м году. Тогда и оркестр назывался иначе, и практически не играли в движении. Попробовали в Москве, а теперь постоянно практикуют. Да и танцевальная группа стала значительно больше.

Погулять по Москве успели и музыканты из Катара. Они - новички на фестивале. Причем, среди участников сразу два оркестра из этой страны - представляющие полицию и армию.

Среди специальных гостей фестиваля на этот раз и Тамара Гвердцители, и "Хор Турецкого". "Спасская башня" - это как раз миротворческий проект, который объединяет народы, создает эти мосты любви, и дружбы, и взаимопонимания между людьми разных национальностей, и наша программа - она о том же, поэтому мы и являемся частью этого целого!" – рассказал Михаил Турецкий.

А вместе с ними пела, конечно же, вся Красная площадь. Каждое выступление на "Спасской башне" - настоящая феерия музыки, танца, света. И это еще не все сюрпризы. 4 и 5 сентября ждут Тилля Линдеманна. Трансляцию закрытия фестиваля с его участием смотрите в воскресенье на канале "ТВ Центр".

Юлия Богоманшина, Дмитрий Филиппов, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram