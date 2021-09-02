"Предательство": на Украине обсуждают встречу Зеленского с Байденом

В американских СМИ встреча и вовсе прошла почти незамеченной

На Украине обсуждают встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского. Переговоры президентов переносились неоднократно, причём по инициативе Вашингтона. Беседа продолжалась два часа, но её итоги прокомментировал лишь украинский лидер. Джо Байден к журналистам не вышел.

За скромным столом, словно простой учитель в классе, и улыбаясь - будто только что прикоснулся к чему-то высшему, Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Журналисты присутствовали, в основном, свои, украинские. А Джо Байден не пришел вовсе. Видимо, счел, что с президента Украины хватит и личной аудиенции.

Участвуй в брифинге президент США, телохранителей Зеленского и близко не подпустили бы к залу, но в отсутствии Байдена они хоть как-то подчеркивали значимость президента Украины и ими можно было даже поруководить. Чего не скажешь о представителях СМИ. Все 12 минут, что длилась пресс-конференция, в помещении постоянно стоял гул, подчас заглушавший выступавшего.

"Встреча прошла в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Но это был нормальный человеческий мужской разговор. Я доволен результатом", - сказал Зеленский.

Отсутствие "солнечной атмосферы" Зеленский объяснил тем, что стороны напряженно работали и, можно сказать, не видели белого света. Хотя встреча продлилась всего два часа, а в ее ожидании президент Украины несколько раз обежал вокруг Белого дома и в полной мере смог насладиться осенним вашингтонским солнцем. Но оговорка об атмосфере все-таки была не случайной. Разговор прошел совсем не в том ключе, на который рассчитывал Зеленский, хотя на брифинге и пытался сохранить лицо.

"Со стороны президента Соединенных Штатов был только позитив. Негатива в отношении Украины, меня, моей команды и офиса президента не было совершенно, то есть ноль. Это приятно", - отметил Зеленский.

Как говорится, и на том спасибо. Ведь визит Зеленского в США проходит в самый не подходящий для Вашингтона момент. Скандальный вывод войск из Афганистана и ураган "Ида" сейчас занимают американскую администрацию куда больше, чем проблемы Украины. Встреча переносилась дважды, но все же состоялась.

Зеленский сообщил, что обсудили практически все проблемы и по всем он получил поддержку Байдена - возможные санкции против "Северного потока - 2", если он будет угрожать энергобезопасности Украины, военная помощь и финансовая поддержка экономики, содействие на пути в НАТО. Вот только в кулуарах трактовка договоренностей звучала уже по-другому. "Северный поток" уже фактически достроен и остановить его невозможно. Нет в совместном заявлении и ни слова о компенсации Киеву потери газовых доходов. Как нет и конкретики по вступлению в НАТО. Зато есть требования немедленно избрать специального антикоррупционного прокурора и начать экономические реформы. Иначе финансовой помощи не будет.

И по мере того, как в ходе брифинга журналисты задавали конкретные вопросы, Зеленский начал на глазах сникать. А подводя итог переговоров, заявил, что от волнения даже забыл пригласить Байдена в Киев, хотя намеревался. Из Вашингтона президент Украины отправился в Лос-Анджелес. А на родине его уже поджидают жесткие комментарии.

"Зеленский "больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины... Встреча скорее поражение, чем победа", - отметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

А экс-нардеп Надежда Савченко назвала его визит "предательством". По ее мнению, Зеленский набрал кредитов под огромные проценты и еще глубже загнал Украину в долговую яму

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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