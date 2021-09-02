В России выявили 18985 новых случаев коронавируса

Выздоровели 18669 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 18985 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 798 человек, выздоровели 18669 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1864. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1330 человек, в Московской области - 614.

За весь период пандемии в стране выявлен 6956318 случаев инфекции. Умерли 184812 пациентов. Выздоровели 6218048 человек.

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