Итальянец, маркетолог, миллионер: что известно о молодом муже Марины Федункив

Между супругами разница в возрасте 13 лет!

В день собственного 50-летия Марина Федункив надела белое платье и бриллиантовое колье с сердечной огранкой - ещё бы, такой повод, именины сердца. Популярная актриса совместила сразу два важных события в своей жизни - юбилей и свадьбу.

— А чем вообще занимается жених? Стефано, расскажите о себе.

— Какая работа? Я маркетолог, работаю в большой международной компании.

Для гостей 37-летний итальянец Стефано Маджи оказался человеком-загадкой международного масштаба.

"Итальянца я не видела, я сегодня посмотрю. Ну не то чтобы я никогда в жизни не видела итальянца, но Марининого итальянца увижу первый раз", - говорит в предвкушении актриса Екатерина Скулкина.

А ведь актриса и маркетолог официально расписались несколько месяцев назад.

"Я увидел, какая-то жёлтая газета, и там было на обложке: "Марина Федункив выходит замуж за итальянского миллионера" - или что-то там. Я потом ей написал: "Марин, это правда?" Она написала: "Да"", - рассказывает певец Александр Ревва.

Стремительный роман Федункив и Маджи тут же породил пикантные слухи о невероятных приключениях итальянца в России и за её пределами. В Сети появились снимки, на которых новоиспечённый муж актрисы обнимается со стилистом и модельером Джованни Чаччи, не скрывающим своей сексуальной ориентации. Сам Стефано уверяет: единственное солнце на его сердце - это Марина, а с Джованни они просто друзья.

— Чем зацепила Марина?

— А, ну она суперсмешная, она прекрасная женщина. Она всегда счастлива. Она солнце на сердце, - говорит он.

Со своим избранником Федункив познакомилась на вечеринке у общего друга и до последнего держала роман в тайне.

"В том-то и дело, что жениха я не знаю. Мы должны были встретиться заранее и познакомиться, но именно сейчас произойдёт тот момент знакомства", - говорит певица Анна Плетнева.

Не смущает друзей молодожёнов и разница в возрасте: Стефано младше своей возлюбленной на 13 лет.

"А что, это кого-то пугало? Наоборот, хорошо. Как говорится, женщине в соку нужен всё-таки хороший жеребец", - уверен певец Николай Басков.

Для Федункив этот брак третий. С Сергеем Щелчковым они познакомились ещё в университете и прожили вместе почти 12 лет. Потом в её жизни появился пермский бизнесмен Миша, но и с ним крепкой семьи не получилось. Бог, как известно, троицу любит, тем более итальянский темперамент во многом схож с нашим.

"Я считаю, что мы очень похожи с итальянцами, тем более она всю жизнь всем говорила, что выйдет замуж за итальянца", - рассказывает телеведущая Елена Малышева.

Марина Федункив в программе "Он и Она"

Итальянец уже познакомился со своей русской тёщей, а вот Федункив ещё только предстоит встреча с родственниками мужа.

"У меня когда-то мой отчим с мамой с большой разницей были. Что греха таить, мы с Кудрявцевой Лерой тоже с большой разницей были в годах, в возрасте, но тем не менее получали друг от друга невероятное удовольствие", - вспоминает певец Сергей Лазарев.

Пока открытым остаётся лишь один вопрос: куда новоиспечённые супруги отправятся на медовый месяц. Из-за ковида въезд во многие страны закрыт, и только у любви нет границ.

По материалам программы "Хватит слухов!"

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