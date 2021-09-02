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В Подмосковье мужчина спрятал украденные деньги в книге сказок

15:09
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Он уже сознался в содеянном

Кража на лавочке. В подмосковном Видном задержан ранее судимый мужчина, который подозревается в хищении сумки с крупной суммой денег. Восемь с половиной тысяч долларов в сквере оставил прохожий.

Момент кражи попал на камеры наблюдения. Видно, что мужчина отдыхает на лавочке, но вдруг он решил подсесть к сумке поближе, после чего взял находку с собой и ушёл, сообщает "ТВ Центр".

Как позже на допросе он признался, что направился к приятелю, где деньги и поделили. Ещё часть украденного спрятали у знакомой. Там деньги и нашли, причём в книге сказок, которая была переделана в тайник. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Свою вину он уже признал.

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