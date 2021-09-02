На ВДНХ открылся фестиваль "Большой океан"

Он пройдет до 5 сентября

Поймать волну! В четверг на ВДНХ открылся международный фестиваль "Большой океан". Настоящее событие для любителей водного спорта.

Бесплатные мастер-классы по дайвингу, сёрфингу, сапборду - в общем, всему, что связано с морским экстримом на воде. Захватывающие рассказы путешественников, биологов, мировых рекордсменов и экологов. А ещё лазерное дрон-шоу и интерактивные выставки. И всё это только до 5 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Кстати, красоту и силу океана можно здесь не только увидеть, но и почувствовать, погрузившись в бассейн в шлеме виртуальной реальности.

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